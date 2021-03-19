***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.03.2021 09:20
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919162
BIST
10:541.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:547,2832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0394
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:548,6943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0441
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:54407,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,23
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ARSAN
|10,13
|8.689.605
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.794.153
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,62
|316.315.231
|% 8,44
|
|KAPLM
|29,20
|1.369.434
|% 7,91
|
|ULAS
|5,68
|7.656.017
|% -8,97
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,24
|3.437.305
|% -6,09
|
|ODAS
|3,78
|253.032.273
|% -5,97
|
|THYAO
|14,21
|484.679.510
|% 1,94
|
|VESTL
|31,62
|316.315.231
|% 8,44
|
|FROTO
|208,70
|307.445.700
|% -1,56
|
|SISE
|7,85
|303.735.084
|% 0,26
|
|PETKM
|5,94
|258.158.356
|% -2,46
|
|TSKB
|1,66
|143.530.801
|% -2,35
|
|ODAS
|3,78
|253.032.273
|% -5,97
|
|EKGYO
|2,14
|126.255.929
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,31
|70.165.826
|% -2,24
|
|PETKM
|5,94
|258.158.356
|% -2,46
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2785
|7,2832
|% -0,54
|
|Euro
|8,6881
|8,6943
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,1174
|10,1681
|% -0,49
|
|Frank
|7,8253
|7,8725
|% -0,47
|
|Riyal
|1,9334
|1,9431
|% -0,65
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,03
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,49
|63,49
|0,21
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:05ULAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 546 adet işlem
-
11:04ODAS
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 944, 290 adet işlem
-
11:03SANKO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 13.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 100, 298 adet işlem
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TTKOM, GUBRF
-
11:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, MGROS, PGSUS