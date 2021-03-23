***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.03.2021 08:54
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919851
BIST
11:091.274
En Yüksek
|Değişim
|: -7,63%
|| -105,20
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:097,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:099,3521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:09434,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 434,42
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TRILC
|34,44
|42.167.345
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|BJKAS
|6,02
|26.223.797
|% 1,69
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|AKYHO
|1,89
|1.828.387
|% -10,00
|
|DOAS
|25,92
|5.723.259
|% -10,00
|
|EGGUB
|176,40
|3.629.315
|% -10,00
|
|NUHCM
|50,85
|3.198.237
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|29.121.341
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|228.298.296
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|127.016.832
|% -9,94
|
|EREGL
|13,28
|108.330.617
|% -9,72
|
|PETKM
|4,91
|86.216.883
|% -9,91
|
|FROTO
|185,20
|80.969.717
|% -9,92
|
|GARAN
|7,19
|228.298.296
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|127.016.832
|% -9,94
|
|PETKM
|4,91
|86.216.883
|% -9,91
|
|YKBNK
|2,16
|37.562.848
|% -9,62
|
|EKGYO
|1,73
|27.019.783
|% -8,47
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7557
|7,7609
|% -0,27
|
|Euro
|9,2759
|9,3521
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,7426
|10,7965
|% 0,08
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0700
|2,0804
|% 0,27
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,13
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,93
|63,93
|-0,69
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SAHOL, TTKOM
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ASELS, SISE
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 31 kaybederek (% -8.73 ) 1, 090
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, UMPAS
-
11:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAHOL, CEMTS, AYGAZ, SOKM, AKSEN, VKFYO, MAKTK, SONME, IDGYO, PEKGY