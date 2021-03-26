***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.03.2021 08:41
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920747
BIST
11:321.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:327,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0574
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:329,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0782
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:32443,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,31
|Açılış
|: 443,78
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:30
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.127.091
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.456.425
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|262.406.703
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,80
|2.703.248
|% -4,74
|
|BSOKE
|3,66
|60.944.133
|% -4,44
|
|TKURU
|235,60
|253.670
|% -4,03
|
|GARAN
|7,10
|775.264.718
|% 1,57
|
|SISE
|7,42
|425.280.940
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,84
|323.611.768
|% 8,57
|
|VESTL
|36,64
|291.361.992
|% -1,24
|
|AVOD
|9,49
|262.406.703
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|775.264.718
|% 1,57
|
|GSRAY
|3,70
|227.916.851
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,23
|75.875.631
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,20
|132.158.891
|% 1,85
|
|SISE
|7,42
|425.280.940
|% 2,77
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9898
|7,9940
|% 0,69
|
|Euro
|9,4188
|9,4357
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,9668
|11,0218
|% 0,95
|
|Frank
|8,4505
|8,5014
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1227
|2,1333
|% 0,64
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|1,22
|