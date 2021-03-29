***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2021 09:31
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921306
BIST
10:461.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:468,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1227
En Düşük
8,0015
10:469,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:46447,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,25
|Açılış
|: 448,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:44
|TRILC
|50,40
|29.681.820
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|4.936.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.614.879
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.924.767
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|26.442.877
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,90
|35.534.612
|% -7,00
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,01
|353.824.329
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|284.630.201
|% 1,31
|
|BJKAS
|6,95
|203.733.973
|% 0,29
|
|PETKM
|5,60
|150.009.156
|% 2,94
|
|VESTL
|38,10
|148.623.723
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,01
|353.824.329
|% 8,65
|
|GARAN
|6,97
|284.630.201
|% 1,31
|
|IHLAS
|0,78
|29.251.190
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,95
|203.733.973
|% 0,29
|
|PETKM
|5,60
|150.009.156
|% 2,94
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0950
|8,0989
|% 0,23
|
|Euro
|9,5517
|9,5640
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1089
|11,1646
|% -0,01
|
|Frank
|8,5843
|8,6361
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1478
|2,1585
|% -0,02
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|