***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2021 09:19
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921653
BIST
12:401.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:408,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1430
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3671
En Düşük
8,1884
12:409,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1420
|Açılış
|: 9,7400
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|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,8331
En Düşük
9,6398
12:40454,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,82
|Açılış
|: 454,44
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|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:40
|CMBTN
|337,20
|5.729.365
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|71.715.021
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.514.177
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|SANEL
|5,17
|1.434.903
|% -7,35
|
|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
|
|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
|
|FROTO
|194,70
|698.030.065
|% 5,24
|
|GARAN
|6,84
|502.331.686
|% -0,73
|
|THYAO
|12,52
|463.122.987
|% 0,32
|
|BJKAS
|7,73
|400.216.679
|% 5,89
|
|EKGYO
|1,93
|381.037.811
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|381.037.811
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,11
|116.954.501
|% -2,63
|
|GARAN
|6,84
|502.331.686
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,09
|198.682.244
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,18
|124.724.405
|% -0,46
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3412
|8,3425
|% 1,74
|
|Euro
|9,7937
|9,8097
|% 1,47
|
|Sterlin
|11,4373
|11,4946
|% 1,76
|
|Frank
|8,8100
|8,8631
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2156
|2,2267
|% 1,75
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,63
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|38,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|34,55
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|16,71
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,36
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,05
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|-0,29
|