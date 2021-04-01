***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.04.2021 09:32
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922510
BIST
10:451.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 19,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.412
En Düşük
1.399
10:458,1571
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0828
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2878
En Düşük
8,1452
10:459,6202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0484
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7559
En Düşük
9,5935
10:45451,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,89
|Açılış
|: 451,44
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
451,05
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ARZUM
|24,22
|45.474.437
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.532.172
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.032.467
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|EPLAS
|37,00
|766.270
|% -5,13
|
|GARAN
|6,89
|1.218.289.635
|% 2,99
|
|SASA
|47,22
|363.970.288
|% 4,65
|
|BJKAS
|8,87
|262.458.868
|% 6,48
|
|KRDMD
|7,25
|199.794.035
|% 2,40
|
|KOZAL
|118,70
|198.723.159
|% -0,25
|
|GARAN
|6,89
|1.218.289.635
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,92
|82.723.678
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,21
|88.066.003
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,23
|48.026.318
|% 3,36
|
|TSKB
|1,38
|45.704.238
|% 2,22
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1571
|% -1,00
|
|Euro
|9,5888
|9,6202
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,2275
|11,2839
|% -0,84
|
|Frank
|8,6188
|8,6707
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% -0,73
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|10,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,82
|