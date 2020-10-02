***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
02.10.2020 16:15
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878031
BIST
17:391.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,66
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:397,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:399,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:39475,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 475,71
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:39
|DYOBY
|9,02
|141.936.202
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.537.181
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.454.983
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.927.459
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.611
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|814.086
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.539.690
|% -9,98
|
|THYAO
|10,62
|2.394.069.963
|% 0,76
|
|SISE
|7,05
|2.388.504.413
|% 2,03
|
|GARAN
|7,12
|1.449.843.577
|% 0,00
|
|ASELS
|18,41
|1.214.657.302
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,43
|837.241.013
|% 0,59
|
|SISE
|7,05
|2.388.504.413
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,64
|538.532.230
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,43
|837.241.013
|% 0,59
|
|THYAO
|10,62
|2.394.069.963
|% 0,76
|
|GARAN
|7,12
|1.449.843.577
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7643
|7,7684
|% 0,29
|
|Euro
|9,0920
|9,1043
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0103
|10,0605
|% 0,64
|
|Frank
|8,4024
|8,4530
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0646
|2,0750
|% 0,33
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|0,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-1,38
|