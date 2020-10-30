***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
30.10.2020 14:43
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884911
BIST
16:421.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -20,20
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:428,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:429,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1151
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:42507,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 9,81
|Açılış
|: 507,19
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:42
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|221.369.601
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.186.340.045
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|877.111.818
|% -2,51
|
|PETKM
|4,15
|741.910.774
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,82
|728.411.464
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|614.397.838
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.186.340.045
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|728.411.464
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|368.815.180
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|741.910.774
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,05
|171.760.345
|% -4,55
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3714
|8,3773
|% 1,07
|
|Euro
|9,7861
|9,7960
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,8226
|10,8769
|% 1,39
|
|Frank
|9,1037
|9,1586
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2353
|% 1,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem