DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4673
|8,4778
|% 0,67
|Euro
|9,9429
|9,9547
|% 0,76
|Sterlin
|10,9393
|10,9942
|% 0,34
|Frank
|9,2571
|9,3129
|% 0,70
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,55
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|4,91
|Altın Gr.
|520
|520
|4,12
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,37
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,60
|0,12
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-0,69
Seans Raporu 18:05
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
- 17:56XU100 Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
- 17:55AYGAZ Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
- 17:54ORGE Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
- 17:53TDGYO Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem