***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2020 12:21
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886568
BIST
12:271.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,24
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.188
En Düşük
1.178
12:278,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0811
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5073
En Düşük
8,4044
12:2710,0671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1028
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0721
En Düşük
9,9273
12:27532,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,64
|Açılış
|: 532,19
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
532,20
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MERKO
|13,02
|182.286.724
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|823.632
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.447.117
|% -9,86
|
|TSKB
|2,14
|493.702.400
|% 0,94
|
|GARAN
|6,94
|472.786.733
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,42
|468.863.694
|% 3,01
|
|ODAS
|3,55
|368.403.125
|% -1,11
|
|SISE
|6,60
|331.323.684
|% -0,45
|
|TSKB
|2,14
|493.702.400
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,42
|468.863.694
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,88
|232.693.794
|% 3,30
|
|ODAS
|3,55
|368.403.125
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,78
|153.417.644
|% 0,00
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4887
|8,4967
|% 0,96
|
|Euro
|10,0566
|10,0680
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,1125
|11,1682
|% 0,76
|
|Frank
|9,3812
|9,4377
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2595
|2,2708
|% 1,01
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-1,33
|
|Altın Gr.
|532
|532
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.511
|3.564
|38,00
|
|Tam
|3.502
|3.590
|44,33
|
|Yarım
|1.693
|1.737
|21,44
|
|Çeyrek
|849
|868
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,04
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,59
|