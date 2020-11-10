***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 12:23
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887734
BIST
13:541.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
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1.238
En Düşük
1.219
13:548,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2233
|Açılış
|: 8,3150
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,3887
En Düşük
8,0372
13:549,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,2379
|Açılış
|: 9,7700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9237
En Düşük
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13:54499,17
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 16,17
|Açılış
|: 499,17
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|Önceki Kapanış
|: 483,01
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508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:54
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.756.394
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.606.615
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.444.241
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,21
|3.057.931.003
|% 4,96
|
|GARAN
|7,51
|1.697.955.651
|% 0,40
|
|TCELL
|15,41
|1.138.796.614
|% -5,81
|
|PGSUS
|51,85
|1.067.430.321
|% 6,73
|
|TUPRS
|83,80
|808.779.389
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,87
|512.269.098
|% 1,08
|
|THYAO
|11,21
|3.057.931.003
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,46
|610.367.241
|% -0,40
|
|GARAN
|7,51
|1.697.955.651
|% 0,40
|
|KRDMD
|3,59
|653.099.667
|% 3,16
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2686
|8,2758
|% 2,77
|
|Euro
|9,7436
|9,7532
|% 2,50
|
|Sterlin
|10,9567
|11,0116
|% 3,72
|
|Frank
|9,0099
|9,0642
|% 2,66
|
|Riyal
|2,2057
|2,2168
|% 3,03
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|2,85
|
|Altın Gr.
|498
|498
|15,38
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|30,34
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,68
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,65
|