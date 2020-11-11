***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.11.2020 11:34
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887918
BIST
12:501.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:508,0888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0672
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:509,5402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0941
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:50488,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,57
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KLGYO
|2,71
|60.424.044
|% 33,29
|
|MARTI
|3,19
|27.169.307
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.718.075
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.362.695
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,79
|26.266.525
|% -5,56
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.230.648.171
|% -1,39
|
|TCELL
|15,57
|883.433.100
|% 1,24
|
|ASELS
|18,55
|830.397.093
|% 2,88
|
|KRDMD
|3,91
|1.577.518.889
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.393.330.273
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,61
|425.279.144
|% 2,35
|
|ODAS
|3,69
|504.953.932
|% 0,54
|
|PETKM
|4,55
|606.569.671
|% 0,89
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0812
|8,0893
|% -0,82
|
|Euro
|9,5268
|9,5375
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,6864
|10,7400
|% -0,79
|
|Frank
|8,7693
|8,8221
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1491
|2,1598
|% -0,86
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|-44,00
|
|Tam
|3.237
|3.321
|-42,92
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-20,76
|
|Çeyrek
|785
|803
|-10,38
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,10
|45,10
|1,49
|