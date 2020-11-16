***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2020 11:32
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.11.2020
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888616
BIST
14:211.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:217,7437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,7587
En Düşük
7,6062
14:219,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0882
|Açılış
|: 9,1700
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|Önceki Kapanış
|: 9,1050
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9,1921
En Düşük
9,0167
14:21471,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,86
|Açılış
|: 471,19
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|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DAGI
|8,80
|109.708.937
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.186.246
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,35
|555.881.220
|% 0,63
|
|SISE
|6,83
|541.092.607
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,37
|1.061.223.514
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|681.295.282
|% -0,34
|
|GARAN
|9,00
|1.980.044.901
|% 1,58
|
|USAK
|2,59
|369.706.354
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,90
|244.922.571
|% 0,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7437
|% 0,82
|
|Euro
|9,1607
|9,1756
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,1921
|10,2433
|% 0,88
|
|Frank
|8,4619
|8,5128
|% 0,99
|
|Riyal
|2,0606
|2,0710
|% 0,93
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,83
|