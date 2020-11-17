***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 10:27
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888821
BIST
11:491.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
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1.293
En Düşük
1.275
11:497,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7470
En Düşük
7,6843
11:499,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,1800
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|Önceki Kapanış
|: 9,1450
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9,1931
En Düşük
9,1109
11:49470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,37
|Açılış
|: 470,35
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SAFKR
|7,92
|41.303.109
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.198.117
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.132.447
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,71
|1.628.896.697
|% -2,68
|
|KRDMD
|4,29
|568.955.153
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,90
|554.467.930
|% 0,53
|
|THYAO
|11,56
|395.062.035
|% -1,87
|
|AKBNK
|6,11
|382.617.486
|% -3,17
|
|EKGYO
|1,90
|554.467.930
|% 0,53
|
|GARAN
|8,71
|1.628.896.697
|% -2,68
|
|YKBNK
|2,80
|375.121.738
|% -2,10
|
|KRDMD
|4,29
|568.955.153
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|131.038.689
|% -1,97
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7378
|% 0,40
|
|Euro
|9,1863
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,2001
|10,2513
|% 0,56
|
|Frank
|8,4586
|8,5095
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0578
|2,0681
|% 0,39
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|1,53
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,74
|
|Çeyrek
|753
|770
|0,37
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,02
|