***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2022 17:48
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 28.12.2021
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988703
BIST
17:571.960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 33,21
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
17:5713,3522
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,2839
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
17:5715,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,2915
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
17:57776,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 17,78
|Açılış
|: 776,92
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler17:55
|CRFSA
|46,22
|5.853.162
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|ELITE
|27,20
|67.461.924
|% 9,94
|
|KRSTL
|3,10
|57.552.399
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,56
|85.038.385
|% -6,44
|
|KUYAS
|5,25
|18.967.905
|% -6,08
|
|MAALT
|277,00
|9.609.475
|% -5,43
|
|MEDTR
|48,34
|44.167.169
|% -4,47
|
|THYAO
|22,78
|3.037.007.929
|% 4,30
|
|EREGL
|29,92
|2.090.812.528
|% 2,33
|
|GARAN
|11,43
|1.973.303.969
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.892.105.973
|% 4,13
|
|SISE
|14,11
|1.465.974.976
|% 1,80
|
|YKBNK
|3,44
|1.058.388.692
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,25
|575.831.469
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,60
|105.741.863
|% 5,26
|
|GARAN
|11,43
|1.973.303.969
|% -0,26
|
|THYAO
|22,78
|3.037.007.929
|% 4,30
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3471
|13,3552
|% 2,20
|
|Euro
|15,0630
|15,0888
|% 1,94
|
|Sterlin
|17,9880
|18,0783
|% 2,23
|
|Frank
|14,4942
|14,5815
|% 2,09
|
|Riyal
|3,5406
|3,5583
|% 1,79
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|7,55
|
|Altın Gr.
|775
|776
|16,53
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,21
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|1,36
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında