***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2022 16:16
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mahmut Nedim Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007304
BIST
17:242.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -15,49
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:2414,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1583
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:2415,6319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:24893,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 14,41
|Açılış
|: 893,58
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AVOD
|1,44
|21.213.857
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.966.871
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.554.488
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|62.553.489
|% -7,08
|
|ACSEL
|24,04
|21.859.483
|% -5,80
|
|DOCO
|1.233,30
|25.963.207
|% -5,60
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|EREGL
|34,30
|2.433.490.703
|% -2,94
|
|THYAO
|25,44
|1.734.535.991
|% -1,93
|
|ASELS
|24,42
|1.412.655.364
|% 2,52
|
|KOZAL
|130,00
|1.219.883.628
|% 0,85
|
|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
|
|DOHOL
|2,89
|799.257.807
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,66
|611.187.513
|% 0,00
|
|PETKM
|8,02
|1.117.933.203
|% 1,52
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2570
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5770
|15,6134
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,8323
|18,9268
|% 0,33
|
|Frank
|15,4441
|15,5371
|% 0,93
|
|Riyal
|3,7913
|3,8103
|% 1,10
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|