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***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

17.03.2023 14:51
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mesut Kurukaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125842


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Altın Gr. 1.193 1.193 20,52  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.018 8.104 118,00  
Yarım 3.931 3.965 57,00  
Çeyrek 1.965 1.983 29,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,41  
Gümüş Gr. 13,50 13,52 0,25  
B. Petrol 72,85 72,85 -1,85  
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