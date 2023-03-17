***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.03.2023 14:51
***DAGI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DAGI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mesut Kurukaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125842
BIST
17:195.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -36,25
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:1919,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:1920,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:191.192,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.891.137
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|SUMAS
|102,80
|1.706.788
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|22.666.611
|% -8,38
|
|PENTA
|21,48
|549.731.148
|% -7,81
|
|ULUSE
|153,50
|103.704.111
|% -5,77
|
|IHYAY
|0,98
|29.427.367
|% -5,77
|
|ASTOR
|64,60
|5.718.497.682
|% 9,49
|
|ISCTR
|14,98
|5.206.434.449
|% 1,90
|
|GOKNR
|20,88
|4.296.771.670
|% 7,19
|
|ASELS
|57,35
|3.531.950.478
|% 2,05
|
|OYAKC
|41,48
|2.894.450.020
|% 1,47
|
|ISCTR
|14,98
|5.206.434.449
|% 1,90
|
|GOKNR
|20,88
|4.296.771.670
|% 7,19
|
|YKBNK
|11,40
|2.076.625.841
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,18
|1.052.323.725
|% -0,42
|
|AKFGY
|4,04
|539.242.343
|% 7,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0008
|19,0054
|% 0,08
|
|Euro
|20,2114
|20,2217
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,0267
|23,1422
|% 0,36
|
|Frank
|20,4049
|20,5278
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0435
|5,0688
|% -0,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|34,98
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,52
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.018
|8.104
|118,00
|
|Yarım
|3.931
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.983
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,25
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-1,85
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 5, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 55, 060.00 milyon TL de
-
17:29KAPLM
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 97.95 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 967 adet işlem
-
17:26FLAP
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 771 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TOASO, TKFEN
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, ASELS, ISCTR