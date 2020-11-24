***DAGI* *MARTI* *VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
24.11.2020 13:57
***DAGI******MARTI******VESTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [DAGI, MARTI, VESTL]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
DAGI GIYIM 46 25/11/2020
MARTI OTEL 67 25/11/2020
VESTEL 31 25/11/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889734
BIST
16:521.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:527,9789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0916
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:529,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1277
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:52463,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,45
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EGEEN
|1.712,70
|308.015.892
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.420.011
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.553
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.846.538
|% 9,98
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.593.370
|% -8,70
|
|GARAN
|9,03
|4.321.684.566
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,12
|2.900.725.011
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,94
|2.084.787.309
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.655.951.712
|% -7,22
|
|THYAO
|11,83
|1.445.742.139
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,12
|2.900.725.011
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,94
|2.084.787.309
|% 0,00
|
|GARAN
|9,03
|4.321.684.566
|% -0,44
|
|TSKB
|2,58
|952.596.223
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|558.165.309
|% 2,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9710
|7,9766
|% 1,13
|
|Euro
|9,4536
|9,4628
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5903
|10,6434
|% 1,12
|
|Frank
|8,6969
|8,7493
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,99
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-30,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,17
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
16:50
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