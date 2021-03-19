***DAGI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
19.03.2021 09:27
***DAGI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 17.03.2021 tarihinde başlayan % 200 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 28.04.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919168
BIST
10:531.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:537,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:538,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:53407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,08
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ARSAN
|10,13
|8.681.066
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.724.092
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,66
|314.818.288
|% 8,57
|
|KAPLM
|29,00
|1.309.309
|% 7,17
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,00
|3.370.516
|% -6,68
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
|
|ULAS
|5,89
|7.361.311
|% -5,61
|
|THYAO
|14,22
|478.515.668
|% 2,01
|
|VESTL
|31,66
|314.818.288
|% 8,57
|
|FROTO
|208,90
|305.234.225
|% -1,46
|
|SISE
|7,85
|297.604.969
|% 0,26
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
|
|TSKB
|1,66
|143.310.482
|% -2,35
|
|ODAS
|3,79
|250.666.056
|% -5,72
|
|EKGYO
|2,14
|119.552.378
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,31
|70.097.324
|% -2,24
|
|PETKM
|5,95
|246.086.070
|% -2,30
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2781
|7,2810
|% -0,57
|
|Euro
|8,6883
|8,6937
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,1201
|10,1708
|% -0,46
|
|Frank
|7,8270
|7,8741
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9335
|1,9432
|% -0,64
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|7,67
|
|Altın Gr.
|410
|410
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,10
|
Seans Raporu
10:53
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