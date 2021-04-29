***DAGI* *RYSAS* *DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.04.2021 09:09
***DAGI******RYSAS******DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI, RYSAS, DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932168
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1810
18:059,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9254
18:05470,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 470,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
468,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1951
|8,1993
|% 0,13
|
|Euro
|9,9518
|9,9623
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4148
|11,4721
|% 0,26
|
|Frank
|8,9793
|9,0334
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1805
|2,1914
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,28
|
|Altın Gr.
|470
|471
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|67,08
|67,08
|0,30
|