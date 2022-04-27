***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:29
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024187
BIST
12:222.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,07
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.407
12:2214,8225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0239
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8225
En Düşük
14,7775
12:2215,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0131
|Açılış
|: 15,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:22902,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,03
|Açılış
|: 902,32
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:22
|UFUK
|25,96
|1.431.590
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.524.380
|% 9,96
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|ACSEL
|47,10
|47.439.516
|% 9,23
|
|KAPLM
|70,50
|19.687.156
|% 8,63
|
|EUHOL
|2,55
|38.515.756
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,34
|51.142.421
|% -6,26
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|TSPOR
|5,57
|151.320.397
|% -4,30
|
|TKNSA
|7,60
|52.062.201
|% -4,16
|
|THYAO
|39,02
|1.574.280.003
|% -0,20
|
|KRDMD
|14,62
|949.486.360
|% -0,20
|
|EREGL
|33,62
|910.486.452
|% 1,63
|
|ASELS
|25,08
|779.806.921
|% -2,03
|
|SISE
|17,48
|767.986.126
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,60
|466.798.328
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,86
|736.436.375
|% -1,62
|
|ODAS
|2,38
|244.894.486
|% 0,42
|
|TSKB
|1,87
|156.401.280
|% -2,09
|
|KRDMD
|14,62
|949.486.360
|% -0,20
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8142
|14,8225
|% 0,16
|
|Euro
|15,7259
|15,7335
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,5588
|18,6518
|% 0,05
|
|Frank
|15,2881
|15,3802
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9385
|3,9582
|% 0,15
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-10,66
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.004
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.982
|6.131
|-37,19
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|-17,99
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-8,99
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,77
|