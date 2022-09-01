***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 16:36
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059365
BIST
16:473.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,78
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:4718,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:4718,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1151
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:47993,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,24
|Açılış
|: 993,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:45
|CLEBI
|397,10
|111.017.413
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.478.270
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.711.884
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|27.972.414
|% 9,98
|
|DURDO
|35,28
|29.101.829
|% 9,98
|
|MTRKS
|52,80
|2.747.395
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,00
|18.136.445
|% -9,60
|
|ESCAR
|39,90
|71.895.515
|% -7,64
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,39
|2.966.863
|% -6,10
|
|THYAO
|72,15
|5.482.288.973
|% -1,30
|
|HALKB
|8,98
|5.191.871.981
|% 4,18
|
|PETKM
|14,08
|4.708.314.514
|% -2,36
|
|GARAN
|23,40
|4.654.221.254
|% 1,74
|
|YKBNK
|7,56
|4.564.398.494
|% 7,39
|
|YKBNK
|7,56
|4.564.398.494
|% 7,39
|
|EKGYO
|4,05
|2.493.063.150
|% 1,00
|
|HALKB
|8,98
|5.191.871.981
|% 4,18
|
|ISCTR
|8,23
|3.910.338.212
|% 3,91
|
|VAKBN
|7,73
|2.886.536.809
|% 5,75
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1979
|18,2113
|% 0,15
|
|Euro
|18,1941
|18,2305
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,9885
|21,0937
|% -0,43
|
|Frank
|18,4848
|18,5962
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8298
|4,8540
|% 0,11
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,35
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-2,02
|