***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 14:26
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065650
BIST
16:193.229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -36,41
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.220
16:1918,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0921
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:1917,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0964
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:19976,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,37
|Açılış
|: 976,29
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
977,06
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KUYAS
|8,80
|68.928.382
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|91.103.884
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.016.527
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|60.570.690
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.039.037
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|511.230.251
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.245.220
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.449.144
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|61.503.823
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.211.826
|% -9,71
|
|THYAO
|69,70
|2.237.933.446
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,25
|2.124.411.230
|% 0,14
|
|SASA
|68,50
|1.956.867.070
|% -0,72
|
|GARAN
|19,91
|1.912.541.245
|% 1,48
|
|AKBNK
|11,66
|1.816.651.114
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,93
|1.299.389.523
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,25
|2.124.411.230
|% 0,14
|
|TSKB
|2,39
|604.193.874
|% -5,53
|
|SKBNK
|1,86
|464.211.826
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,83
|1.341.655.698
|% -0,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5241
|18,5350
|% 0,47
|
|Euro
|17,7824
|17,7971
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,6491
|19,7476
|% -0,42
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 1,06
|
|Riyal
|4,9061
|4,9307
|% 0,40
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|7,05
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,21
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.662
|-10,00
|
|Tam
|6.603
|6.679
|3,00
|
|Yarım
|3.213
|3.265
|2,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,09
|86,09
|1,22
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 95 kaybederek (% -1.07 ) 3, 522
-
16:31XU100
Endeks 3, 229 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 37, 606.00 milyon TL de
-
16:29DERHL
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 058, 176 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 3, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 37, 313.00 milyon TL de
-
16:26LIDFA
Yüzde -33.48 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 587 adet işlem