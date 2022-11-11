***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:59
***DAPGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAPGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079577
BIST
17:564.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -15,00
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
17:5618,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:5619,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2582
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:561.048,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.049,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:56
|CELHA
|28,60
|28.146.326
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|202.328.786
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|56.614.062
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|149.901.593
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.187.275
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.133.953
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|51.814.814
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,67
|259.331.287
|% -9,20
|
|TURGG
|264,00
|39.185.786
|% -9,09
|
|IZFAS
|5,35
|15.781.973
|% -6,30
|
|THYAO
|111,90
|8.780.413.207
|% -1,32
|
|EREGL
|36,28
|6.382.145.029
|% -3,36
|
|ASELS
|38,80
|6.002.558.838
|% 2,00
|
|PETKM
|14,23
|3.948.967.831
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,24
|3.494.098.836
|% -2,60
|
|EKGYO
|5,24
|3.494.098.836
|% -2,60
|
|ODAS
|10,62
|3.370.856.850
|% 6,41
|
|YKBNK
|9,61
|3.046.931.748
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,16
|626.466.967
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|3.948.967.831
|% -1,73
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5357
|18,5489
|% 0,32
|
|Euro
|19,0826
|19,1100
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,6635
|21,7721
|% 0,33
|
|Frank
|19,4388
|19,5559
|% 1,92
|
|Riyal
|4,9159
|4,9406
|% 0,26
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,16
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.911
|7.049
|31,00
|
|Yarım
|3.356
|3.446
|15,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.723
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|96,55
|96,55
|2,88
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem