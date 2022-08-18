***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.1 10.000.000 -7.541 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694Transferler187.355.670 -187.355.670 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.263 38.996.283 38.971.020 30.425 39.001.445Dönem Karı (Zararı)38.996.283 38.996.283 30.425 39.026.708Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.263Sermaye Arttırımı40.000.000 40.000.000 40.000.000Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler21.1 50.000.000 -32.804 5.238.770 220.344.983 38.996.283 314.547.232 181.883 314.729.115Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.344.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456Transferler312.290.815 -312.290.815 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-287.498 349.135.997 348.848.499 163.955 349.012.454Dönem Karı (Zararı)349.135.997 349.135.997 164.125 349.300.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-287.498 -287.498 -170 -287.668Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)82.000 82.000Dönem Sonu Bakiyeler21.1 200.000.000 -269.521 5.238.770 532.635.798 349.135.997 1.086.741.044 726.866 1.087.467.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-199.273.438 -534.577.619Dönem Karı (Zararı)349.300.122 39.026.708Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)349.300.122 39.026.708Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.046.855 13.610.393Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.488.751 377.720Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.23 21.367.100 10.763.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.23 1.079.368 -131.351Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 20.287.732 10.894.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.530.080 -1.685.163Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri25.2 1.931.725 19.771Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25.1 -3.461.805 -1.704.934Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler28 91.721.084 4.154.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-661.620.415 -587.214.720Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -114.430 7.655.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-230.454.874 -433.064.033İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -153.885.582 -500.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-12-13-20 -76.569.292 -432.564.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 51.602.192 -49.880.548Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 26.014.376 -50.998.730İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 26.014.376 -50.998.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 2.061.117 1.712.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.106.978.847 -155.113.856Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -1.106.978.847 -155.113.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler596.250.051 92.474.295İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 5.694.944 4.438.947İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9-13 590.555.107 88.035.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-199.273.438 -534.577.619YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.168.715 -3.227.108Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 0 100.000Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri70.380Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 42.181Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 28.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.900.766 -3.290.693Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.800.776 -3.290.693Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -99.990 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -7.022.056Vergi İadeleri (Ödemeleri)-316.273 -36.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8 225.879.284 478.790.748Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri82.000 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 40.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri225.797.284 438.790.748Kredilerden Nakit Girişleri8 225.797.284 438.790.748YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.437.131 -59.013.979NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.437.131 -59.013.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 138.971.946 84.108.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 155.409.077 25.094.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 155.409.077 138.971.946Ticari Alacaklar7 2.548.869 2.396.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.548.869 2.396.971Diğer Alacaklar9 159.700.155 113.400.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 535.481 69.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 159.164.674 113.331.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar10 313.805.186 313.805.186Stoklar11 33.651.184 85.253.376Peşin Ödenmiş Giderler312.598.391 154.147.418İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 248.868.945 95.449.506İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 63.729.446 58.697.912Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.049.153 1.503.308Diğer Dönen Varlıklar20 5.101.263 8.322.993ARA TOPLAM983.863.278 817.802.186TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR983.863.278 817.802.186DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.617.760 3.655.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.617.760 3.655.228Diğer Alacaklar298.006.585 338.705.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 298.006.585 338.705.142Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar2.460.169.438 1.353.190.591Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 2.460.169.438 1.353.190.591Maddi Duran Varlıklar15 7.703.934 5.665.061Tesis, Makine ve Cihazlar15 868 934Taşıtlar15 3.013.352 2.651.605Mobilya ve Demirbaşlar15 4.689.714 3.012.522Kullanım Hakkı Varlıkları14 6.319.850 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 2.268.910 2.263.942Şerefiye16.1 1.807.224 1.807.224Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.2 461.686 456.718Peşin Ödenmiş Giderler2.347.543 1.287.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.347.543 1.287.650Ertelenmiş Vergi Varlığı28 58.673.984 37.039.158Diğer Duran Varlıklar143.017.948 73.998.665İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar20 143.017.948 73.998.665TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.982.125.952 1.815.805.437TOPLAM VARLIKLAR3.965.989.230 2.633.607.623KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.024.678 2.725.766İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 4.024.678 2.725.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.992.255 2.725.766Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.032.423Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları212.796.948 165.647.871İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 212.796.948 165.647.871Banka Kredileri8 212.796.948 165.647.871Ticari Borçlar53.609.706 29.125.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 53.609.706 29.125.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.546.550 2.485.433Diğer Borçlar106.061.756 99.279.769İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 12.008.355 6.313.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 94.053.401 92.966.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 216.621.782 201.829.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 216.621.782 201.829.434Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.064.066 316.273Kısa Vadeli Karşılıklar34.767.931 14.480.199Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 34.767.931 14.480.199ARA TOPLAM633.493.417 515.890.155TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER633.493.417 515.890.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar501.242.755 323.893.460İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar501.242.755 323.893.460Banka Kredileri8 494.026.407 320.660.865Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.676.261 3.232.595Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8 5.540.087 0Diğer Borçlar14.076.641 11.914.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.000.000 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.076.641 6.914.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.429.218.728 857.769.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.429.218.728 857.769.294Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.972.374 605.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.972.374 605.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 298.517.405 185.161.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.245.027.903 1.379.344.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.878.521.320 1.895.234.167ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.086.741.044 737.892.545Ödenmiş Sermaye21.1 200.000.000 200.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-269.521 17.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.2 -269.521 17.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.2.1 -269.521 17.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.238.770 5.238.770Yasal Yedekler21.3 5.238.770 5.238.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları532.635.798 220.344.983Net Dönem Karı veya Zararı349.135.997 312.290.815Kontrol Gücü Olmayan Paylar21.5 726.866 480.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.087.467.910 738.373.456TOPLAM KAYNAKLAR3.965.989.230 2.633.607.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22.1 1.095.454.607 158.774.332 960.687.961 40.639.991Satışların Maliyeti22.2 -555.167.879 -68.244.154 -457.682.959 -21.633.579TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)540.286.728 90.530.178 503.005.002 19.006.412BRÜT KAR (ZARAR)540.286.728 90.530.178 503.005.002 19.006.412Genel Yönetim Giderleri23.1 -17.047.381 -19.961.122 -9.046.375 -16.689.083Pazarlama Giderleri23.2 -81.051.441 -29.391.179 -54.371.494 -25.866.443Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.1 5.594.912 7.874.026 1.291.076 6.653.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25.2 -6.726.521 -285.237 -3.848.659 -48.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)441.056.297 48.766.666 437.029.550 -16.943.859Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.1 208.498 400.000 199.157 400.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26.2 -44.068 0 -44.068 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)441.220.727 49.166.666 437.184.639 -16.543.859Finansman Gelirleri27.1 17.551.112 6.058.514 13.526.357 2.561.790Finansman Giderleri27.2 -16.614.648 -12.008.866 -9.440.900 -10.234.206SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)442.157.191 43.216.314 441.270.096 -24.216.275Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.857.069 -4.189.606 -93.974.864 8.957.340Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.064.066 -29.024 -1.064.066 330.359Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -91.793.003 -4.160.582 -92.910.798 8.626.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)349.300.122 39.026.708 347.295.232 -15.258.935DÖNEM KARI (ZARARI)349.300.122 39.026.708 347.295.232 -15.258.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.5 164.125 30.425 143.831 -1.483Ana Ortaklık Payları349.135.997 38.996.283 347.151.401 -15.257.452Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-287.668 -25.287 -313.210 31.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -359.585 -31.610 -391.513 38.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler71.917 6.323 78.303 -7.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 71.917 6.323 78.303 -7.793Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-287.668 -25.287 -313.210 31.176TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)349.012.454 39.001.421 346.982.022 -15.227.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar163.955 30.401 143.637 -1.452Ana Ortaklık Payları348.848.499 38.971.020 346.838.385 -15.226.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056971BIST