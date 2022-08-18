***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 22:12
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.1 10.000.000 -7.541 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694
Transferler
187.355.670 -187.355.670 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.263 38.996.283 38.971.020 30.425 39.001.445
Dönem Karı (Zararı)
38.996.283 38.996.283 30.425 39.026.708
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.263
Sermaye Arttırımı
40.000.000 40.000.000 40.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.1 50.000.000 -32.804 5.238.770 220.344.983 38.996.283 314.547.232 181.883 314.729.115
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.344.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456
Transferler
312.290.815 -312.290.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.498 349.135.997 348.848.499 163.955 349.012.454
Dönem Karı (Zararı)
349.135.997 349.135.997 164.125 349.300.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.498 -287.498 -170 -287.668
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
82.000 82.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21.1 200.000.000 -269.521 5.238.770 532.635.798 349.135.997 1.086.741.044 726.866 1.087.467.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.273.438 -534.577.619
Dönem Karı (Zararı)
349.300.122 39.026.708
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
349.300.122 39.026.708
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.046.855 13.610.393
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.488.751 377.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.23 21.367.100 10.763.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.23 1.079.368 -131.351
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 20.287.732 10.894.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.530.080 -1.685.163
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 1.931.725 19.771
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -3.461.805 -1.704.934
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
28 91.721.084 4.154.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-661.620.415 -587.214.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -114.430 7.655.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.454.874 -433.064.033
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -153.885.582 -500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-12-13-20 -76.569.292 -432.564.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 51.602.192 -49.880.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.014.376 -50.998.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 26.014.376 -50.998.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.061.117 1.712.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.106.978.847 -155.113.856
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -1.106.978.847 -155.113.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
596.250.051 92.474.295
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.694.944 4.438.947
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-13 590.555.107 88.035.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-199.273.438 -534.577.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.168.715 -3.227.108
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4 0 100.000
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 42.181
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 28.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.900.766 -3.290.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.800.776 -3.290.693
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -99.990 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -7.022.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-316.273 -36.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8 225.879.284 478.790.748
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.000 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 40.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.797.284 438.790.748
Kredilerden Nakit Girişleri
8 225.797.284 438.790.748
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.437.131 -59.013.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.437.131 -59.013.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 138.971.946 84.108.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 155.409.077 25.094.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 155.409.077 138.971.946
Ticari Alacaklar
7 2.548.869 2.396.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.548.869 2.396.971
Diğer Alacaklar
9 159.700.155 113.400.988
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 535.481 69.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 159.164.674 113.331.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
10 313.805.186 313.805.186
Stoklar
11 33.651.184 85.253.376
Peşin Ödenmiş Giderler
312.598.391 154.147.418
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 248.868.945 95.449.506
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 63.729.446 58.697.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.049.153 1.503.308
Diğer Dönen Varlıklar
20 5.101.263 8.322.993
ARA TOPLAM
983.863.278 817.802.186
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
983.863.278 817.802.186
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
3.617.760 3.655.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.617.760 3.655.228
Diğer Alacaklar
298.006.585 338.705.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 298.006.585 338.705.142
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.460.169.438 1.353.190.591
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 2.460.169.438 1.353.190.591
Maddi Duran Varlıklar
15 7.703.934 5.665.061
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 868 934
Taşıtlar
15 3.013.352 2.651.605
Mobilya ve Demirbaşlar
15 4.689.714 3.012.522
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 6.319.850 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.268.910 2.263.942
Şerefiye
16.1 1.807.224 1.807.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.2 461.686 456.718
Peşin Ödenmiş Giderler
2.347.543 1.287.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.347.543 1.287.650
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 58.673.984 37.039.158
Diğer Duran Varlıklar
143.017.948 73.998.665
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 143.017.948 73.998.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.982.125.952 1.815.805.437
TOPLAM VARLIKLAR
3.965.989.230 2.633.607.623
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.024.678 2.725.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.024.678 2.725.766
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.992.255 2.725.766
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.032.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
212.796.948 165.647.871
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 212.796.948 165.647.871
Banka Kredileri
8 212.796.948 165.647.871
Ticari Borçlar
53.609.706 29.125.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.609.706 29.125.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.546.550 2.485.433
Diğer Borçlar
106.061.756 99.279.769
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 12.008.355 6.313.411
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 94.053.401 92.966.358
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 216.621.782 201.829.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 216.621.782 201.829.434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.064.066 316.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.767.931 14.480.199
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 34.767.931 14.480.199
ARA TOPLAM
633.493.417 515.890.155
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
633.493.417 515.890.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
501.242.755 323.893.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
501.242.755 323.893.460
Banka Kredileri
8 494.026.407 320.660.865
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.676.261 3.232.595
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.540.087 0
Diğer Borçlar
14.076.641 11.914.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.000.000 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.076.641 6.914.425
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.429.218.728 857.769.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.429.218.728 857.769.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.972.374 605.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.972.374 605.338
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 298.517.405 185.161.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.245.027.903 1.379.344.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.878.521.320 1.895.234.167
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.086.741.044 737.892.545
Ödenmiş Sermaye
21.1 200.000.000 200.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-269.521 17.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2 -269.521 17.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2.1 -269.521 17.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.238.770 5.238.770
Yasal Yedekler
21.3 5.238.770 5.238.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
532.635.798 220.344.983
Net Dönem Karı veya Zararı
349.135.997 312.290.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.5 726.866 480.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.087.467.910 738.373.456
TOPLAM KAYNAKLAR
3.965.989.230 2.633.607.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22.1 1.095.454.607 158.774.332 960.687.961 40.639.991
Satışların Maliyeti
22.2 -555.167.879 -68.244.154 -457.682.959 -21.633.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
540.286.728 90.530.178 503.005.002 19.006.412
BRÜT KAR (ZARAR)
540.286.728 90.530.178 503.005.002 19.006.412
Genel Yönetim Giderleri
23.1 -17.047.381 -19.961.122 -9.046.375 -16.689.083
Pazarlama Giderleri
23.2 -81.051.441 -29.391.179 -54.371.494 -25.866.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 5.594.912 7.874.026 1.291.076 6.653.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -6.726.521 -285.237 -3.848.659 -48.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
441.056.297 48.766.666 437.029.550 -16.943.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 208.498 400.000 199.157 400.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -44.068 0 -44.068 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
441.220.727 49.166.666 437.184.639 -16.543.859
Finansman Gelirleri
27.1 17.551.112 6.058.514 13.526.357 2.561.790
Finansman Giderleri
27.2 -16.614.648 -12.008.866 -9.440.900 -10.234.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
442.157.191 43.216.314 441.270.096 -24.216.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.857.069 -4.189.606 -93.974.864 8.957.340
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.064.066 -29.024 -1.064.066 330.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -91.793.003 -4.160.582 -92.910.798 8.626.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
349.300.122 39.026.708 347.295.232 -15.258.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
349.300.122 39.026.708 347.295.232 -15.258.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.5 164.125 30.425 143.831 -1.483
Ana Ortaklık Payları
349.135.997 38.996.283 347.151.401 -15.257.452
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-287.668 -25.287 -313.210 31.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -359.585 -31.610 -391.513 38.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.917 6.323 78.303 -7.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 71.917 6.323 78.303 -7.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-287.668 -25.287 -313.210 31.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
349.012.454 39.001.421 346.982.022 -15.227.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.955 30.401 143.637 -1.452
Ana Ortaklık Payları
348.848.499 38.971.020 346.838.385 -15.226.307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056971
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