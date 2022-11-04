***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.1 10.000.000 -7.451 5.238.770 32.989.313 187.355.670 235.576.212 151.482 235.727.694Transferler187.355.670 -187.355.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.489 216.005.111 215.948.622 225.077 216.173.699Dönem Karı (Zararı)216.005.111 216.005.111 225.130 216.230.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-56.489 -56.489 -53 -56.542Sermaye Arttırımı190.000.000 190.000.000 190.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.000 2.000Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 -64.030 5.238.770 220.344.983 216.005.111 641.524.834 378.559 641.903.393Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.1 200.000.000 17.977 5.238.770 220.334.983 312.290.815 737.892.545 480.911 738.373.456Transferler312.290.815 -312.290.815 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-497.331 867.390.702 866.893.371 866.893.371Dönem Karı (Zararı)867.390.702 867.390.702 867.390.702Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-497.331 -497.331 -497.331Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-95.102 -95.102 -480.911 -576.013Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 -95.102 -479.354 5.238.770 532.635.798 867.390.702 1.604.690.814 1.604.690.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-318.211.344 -536.551.944Dönem Karı (Zararı)867.390.702 216.230.241Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)867.390.702 216.230.241Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler273.123.588 67.782.298Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.375.694 651.272Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler51.161.181 17.445.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19-24 3.292.787 164.040Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 47.868.394 17.280.982Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.622.625 -812.159Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26.2 1.561.382 19.771Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26.1 -3.184.007 -831.930Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 221.209.338 50.498.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.458.725.634 -820.564.483Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -259.773 7.655.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -259.773 7.655.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-307.229.103 -516.967.358İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -189.073.617 -127.431.503İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10-13-21 -118.155.486 -389.535.855Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.223.972.466 -602.787.106Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -2.223.972.466 -602.787.106Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 42.206.156 -48.437.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.079.143 -39.688.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 30.079.143 -39.688.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 3.554.871 1.716.195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler996.895.538 377.944.122İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.302.026 2.658.716İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10-13 988.593.512 375.285.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-318.211.344 -536.551.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.791.318 -3.448.693Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri5 0 100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri70.380 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 42.181Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 28.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.523.369 -3.512.278Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -8.563.746 -3.451.999Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -959.623 -60.279Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -7.022.056 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-316.273 -36.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI340.095.956 633.182.023Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri-576.013 2.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 190.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 340.671.969 443.180.023YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.093.294 93.181.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.093.294 93.181.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 138.971.946 84.108.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 144.065.240 177.290.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 144.065.240 138.971.946Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4.210.937 2.396.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 4.210.937 2.396.971Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 121.551.432 113.400.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 34.405 69.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 121.517.027 113.331.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 313.805.186 313.805.186Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan 8.322.993ARA TOPLAM1.108.800.467 817.802.186TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.108.800.467 817.802.186DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar2.101.035 3.655.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.101.035 3.655.228Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar304.166.134 338.705.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 304.166.134 338.705.142Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 3.577.163.057 1.353.190.591Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 3.577.163.057 1.353.190.591Türev AraçlarMaddi Duran Varlıklar16 12.966.364 5.665.061Tesis, Makine ve Cihazlar16 835 934Taşıtlar16 7.455.450 2.651.605Mobilya ve Demirbaşlar16 5.510.079 3.012.522Kullanım Hakkı Varlıkları15 5.968.748 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.093.242 2.263.942Şerefiye17.1 1.807.224 1.807.224Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.2 1.286.018 456.718Peşin Ödenmiş Giderler13 çlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.217.871 2.725.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 4.217.871 2.725.766Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 240.591.205 165.647.871İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 240.591.205 165.647.871Ticari Borçlar57.581.928 29.125.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 57.581.928 29.125.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 6.040.304 2.485.433Diğer Borçlar10 120.509.977 99.279.769İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 14.615.437 6.313.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 105.894.540 92.966.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)221.318.382 201.829.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 221.318.382 201.829.434Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 2.436.559 316.273Kısa Vadeli Karşılıklar19 62.348.593 14.480.199Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 62.348.593 14.480.199ARA TOPLAM715.044.819 515.890.155TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER715.044.819 515.890.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 588.129.990 323.893.460İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 588.129.990 323.893.460Diğer Borçlar10 20.455.462 11.914.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 5.000.000 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 15.455.462 6.914.425Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.802.968.080 857.769.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 1.802.968.080 857.769.294Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.395.456 605.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.395.456 605.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 445.736.820 185.161.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.861.685.808 1.379.344.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.576.730.627 1.895.234.167ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.604.690.814 737.892.545Ödenmiş Sermaye22.1 200.000.000 200.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3-22.4 -95.102 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.2 -479.354 17.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-479.354 17.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.2.1 -479.354 17.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.238.770 5.238.770Yasal Yedekler22.3 5.238.770 5.238.770Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları532.635.798 220.344.983Net Dönem Karı veya Zararı867.390.702 312.290.815Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.6 480.911TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.604.690.814 738.373.456TOPLAM KAYNAKLAR5.181.421.441 2.633.607.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23.1 2.184.278.716 602.801.332 1.088.824.109 444.027.000Satışların Maliyeti23.2 -919.141.955 -250.517.079 -363.974.076 -182.272.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075BRÜT KAR (ZARAR)1.265.136.761 352.284.253 724.850.033 261.754.075Genel Yönetim Giderleri24.1 -36.809.698 -25.838.717 -19.762.317 -5.877.595Pazarlama Giderleri24.2 -145.220.923 -64.510.336 -64.169.482 -35.119.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 6.430.241 7.762.079 835.329 -111.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -7.671.702 -562.292 -945.181 -277.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.081.864.679 269.134.987 640.808.382 220.368.321Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 208.498 400.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 -44.068FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.082.029.109 269.534.987 640.808.382 220.368.321Finansman Gelirleri28.1 48.768.449 11.783.617 31.217.337 5.725.103Finansman Giderleri28.2 -39.636.626 -14.405.934 -23.021.978 -2.397.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.091.160.932 266.912.670 649.003.741 223.696.356Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-223.770.230 -50.682.429 -130.913.161 -46.492.823Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -2.436.559 -170.131 -1.372.493 -141.107Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -221.333.671 -50.512.298 -129.540.668 -46.351.716SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533DÖNEM KARI (ZARARI)867.390.702 216.230.241 518.090.580 177.203.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.6 0 225.130 -164.125 194.705Ana Ortaklık Payları867.390.702 216.005.111 518.254.705 177.008.828Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-497.331 -56.542 -209.663 -31.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -621.665 -70.677 -262.080 -39.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler124.334 14.135 52.417 7.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 124.334 14.135 52.417 7.812Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-497.331 -56.542 -209.663 -31.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)866.893.371 216.173.699 517.880.917 177.172.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 225.077 -163.955 194.676Ana Ortaklık Payları866.893.371 215.948.622 518.044.872 176.977.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077020BIST