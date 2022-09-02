***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.09.2022 22:41
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059803
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.001,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.001,27
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2139
|18,2239
|% 0,15
|
|Euro
|18,1214
|18,1331
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8835
|20,9882
|% -0,25
|
|Frank
|18,4872
|18,5985
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8320
|4,8563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|8,74
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.741
|6.807
|42,00
|
|Yarım
|3.285
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,10
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de