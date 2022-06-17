***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar17.05.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından yapılan "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinde en yüksek teklifi verdiğimiz duyurulmuştur. Söz konusu ihale ile ilgili prosedürler tamamlanmış olup Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme 16.06.2022 imzalanmıştır.Sözleşme detayları aşağıda yer almaktadır.Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Toplam Satış Geliri: 2.236.500.000 TLEmlak Konut'a Taahhüt Edilen Gelir Payı : %40Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Satış Geliri : 894.600.000,00 TLDAP Gayrimenkul Gelir Payı : %60DAP Gayrimenkul Payına Düşen Satış Geliri : 1.341.900.000,00 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037880BIST