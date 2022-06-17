***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
17.06.2022 11:47
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/05/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
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İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
17.05.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından yapılan "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinde en yüksek teklifi verdiğimiz duyurulmuştur. Söz konusu ihale ile ilgili prosedürler tamamlanmış olup Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme 16.06.2022 imzalanmıştır.
Sözleşme detayları aşağıda yer almaktadır.
Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Toplam Satış Geliri: 2.236.500.000 TL
Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Gelir Payı : %40
Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Satış Geliri : 894.600.000,00 TL
DAP Gayrimenkul Gelir Payı : %60
DAP Gayrimenkul Payına Düşen Satış Geliri : 1.341.900.000,00 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037880
BIST