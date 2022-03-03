***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.11.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" eklidir.Kamuyouna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007035BIST