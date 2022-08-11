***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.08.2022 12:13
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10547 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054506
BIST
15:112.859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 29,13
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:1117,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0923
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:1118,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1719
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:111.037,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.037,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.037,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:09
|BARMA
|43,56
|7.208.614
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.182.919
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.552.292
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|50.639.004
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.026.584
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.337.609
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,78
|48.242.987
|% -8,89
|
|PAMEL
|189,80
|13.886.869
|% -8,75
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|60,75
|4.500.363.716
|% 1,00
|
|AKBNK
|9,99
|1.876.942.113
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,58
|1.787.582.007
|% 3,14
|
|SASA
|53,40
|1.634.715.721
|% 1,14
|
|SISE
|24,30
|1.441.975.012
|% 1,25
|
|YKBNK
|5,58
|1.787.582.007
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,62
|922.945.723
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,20
|885.601.349
|% 0,24
|
|AKBNK
|9,99
|1.876.942.113
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,12
|1.156.855.254
|% 1,32
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9529
|17,9620
|% 0,52
|
|Euro
|18,5759
|18,5903
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,8718
|21,9815
|% 0,49
|
|Frank
|19,0278
|19,1424
|% 0,78
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,57
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|7,64
|
|Cumhuriyet
|6.908
|7.013
|-2,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|16,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,42
|98,42
|1,02
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24NTGAZ
Yüzde 4.40 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 327, 212 adet işlem
-
15:23SNPAM
Yüzde 4.71 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 959 adet işlem
-
15:22XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 37, 301.00 milyon TL de
-
15:22TMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 530, 244 adet işlem
-
15:21DMSAS
Yüzde 9.71 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 944, 835 adet işlem