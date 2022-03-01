***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerle ilgili olarak Garanti Yatırım tarafından bugün 14:14'te yapılan KAP açıklamasının bazı yatırımcılarımız tarafından yanlış anlaşıldığı öğrenilmiştir.Fiyat istikrarını sağlamak üzere Garanti Yatırım tarafından borsadan yapılan alımlar, Şirketimiz hakim hissedarları Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır. Bu kişilerin KAP açıklamasında "Satan Ortaklar" olarak anılmasının sebebi, halka arzda bu kişilere ait payların satılmış olmasıdır.Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz halka arzdan sonra herhangi bir pay satışı yapmamış, tam tersine Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı kapsamındaki alımlar Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006044BIST