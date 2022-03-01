***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 18:52
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarında gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlamaya yönelik işlemlerle ilgili olarak Garanti Yatırım tarafından bugün 14:14'te yapılan KAP açıklamasının bazı yatırımcılarımız tarafından yanlış anlaşıldığı öğrenilmiştir.
Fiyat istikrarını sağlamak üzere Garanti Yatırım tarafından borsadan yapılan alımlar, Şirketimiz hakim hissedarları Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır. Bu kişilerin KAP açıklamasında "Satan Ortaklar" olarak anılmasının sebebi, halka arzda bu kişilere ait payların satılmış olmasıdır.
Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz halka arzdan sonra herhangi bir pay satışı yapmamış, tam tersine Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı kapsamındaki alımlar Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz hesabına yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006044
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1253
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05867,57
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 16,99
|Açılış
|: 867,57
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
868,78
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9589
|13,9699
|% 0,91
|
|Euro
|15,5221
|15,5667
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,5379
|18,6309
|% 0,03
|
|Frank
|15,1342
|15,2253
|% 0,57
|
|Riyal
|3,7106
|3,7292
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|23,56
|
|Altın Gr.
|867
|867
|16,41
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,29
|0,38
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,71
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
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17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem