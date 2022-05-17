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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 20:34
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) tarafından yapılan "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesine katılmış ve  17.05.2022 tarihinde düzenlenen 2. oturumda en yüksek teklifi vermiştir. 
Teklif detayları aşağıdaki gibidir:   Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Toplam Satış Geliri: 2.236.500.000 TL Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Gelir Payı   : %40 Emlak Konut'a Taahhüt Edilen Satış Geliri      : 894.600.000,00 TL DAP Gayrimenkul Gelir Payı                : %60 DAP Gayrimenkul Payına Düşen Satış Geliri  : 1.341.900.000,00 TL   Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu ihaleye katılım sürecinde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca Şirketimizin meşru çıkarlarını korumak amacıyla açıklamanın ertelenmesi kararı almış olup, sürecin neticelenmesi ve erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine işbu açıklama yapılmaktadır.   Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031028


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Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,57 21,62 -0,03  
Gümüş Gr. 11,01 11,03 0,22  
B. Petrol 112 112 -2,33  
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