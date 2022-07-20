***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olan projelerde 30 Haziran 2022 tarihi itibarı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara dair bilgiler aşağıdaki gibidirProjeToplam Bağımsız Bölüm AdediToplam Brüt Satış Alanı (m2)Satılan Bağımsız Bölüm AdediSatılan Bağımsız Bölümlerin Brüt Satış Alanı (m2)Satılan Bağımsız Bölümlerin Satış Bedeli (KDV Hariç TL)Çekmeköy Ormanköy1.021116.9031.010115.2721.677.885.554Nişantaşı Koru16143.39312732.5611.978.790.094Yeni Levent (1. Etap)42856.91332137.9992.854.049.583Toplam1.610217.2091.458185.8326.510.725.231Ayrıca- Nişantaşı Koru projesinde yaklaşık 5.500 m2 brüt satış alanına sahip ofis bloğunun henüz satışına başlanmamıştır,- Yeni Levent projesinin 2. etabı ile ilgili olarak mevcut durum itibarı ile yaklaşık 75.000 m2 brüt satış alanına sahip olması planlanan bağımsız bölümlerin henüz satışına başlanmamıştır,- Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Istlife Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan paylaşımlar neticesinde Şirketimize kalan 12 adet bağımsız bölümden 5 adedi satılmış ve teslim edilmiştir. Söz konusu projede Şirketimiz portföyünde kalan 7 adet bağımsız bölümün ön satışı yapılmamış olup satış çalışmaları devam etmektedir,- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,- Kocaeli / Kartepe projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047078BIST