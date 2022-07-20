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***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2022 20:39
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şirketimiz tarafından hasılat paylaşımı yöntemiyle geliştirilmekte olan projelerde 30 Haziran 2022 tarihi itibarı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmak suretiyle gerçekleştirilen satışlara dair bilgiler aşağıdaki gibidir   
 
Proje
Toplam Bağımsız Bölüm Adedi
Toplam Brüt Satış Alanı (m2)
Satılan Bağımsız Bölüm Adedi
Satılan Bağımsız Bölümlerin Brüt Satış Alanı (m2)
Satılan Bağımsız Bölümlerin Satış Bedeli      (KDV Hariç TL)

Çekmeköy   Ormanköy
1.021
116.903
1.010
115.272
1.677.885.554

Nişantaşı Koru
161
43.393
127
32.561
1.978.790.094

Yeni Levent (1. Etap)
428
56.913
321
37.999
2.854.049.583

Toplam
1.610
217.209
1.458
185.832
6.510.725.231

Ayrıca
- Nişantaşı Koru projesinde yaklaşık 5.500 m2 brüt satış alanına sahip ofis bloğunun henüz satışına başlanmamıştır,
 
- Yeni Levent projesinin 2. etabı ile ilgili olarak mevcut durum itibarı ile yaklaşık 75.000 m2 brüt satış alanına sahip olması planlanan bağımsız bölümlerin henüz satışına başlanmamıştır,
 
- Validebağ Konakları projesinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Istlife Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan paylaşımlar neticesinde Şirketimize kalan 12 adet bağımsız bölümden 5 adedi satılmış ve teslim edilmiştir. Söz konusu projede Şirketimiz portföyünde kalan 7 adet bağımsız bölümün ön satışı yapılmamış olup satış çalışmaları devam etmektedir,
- İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir,
- Kocaeli / Kartepe projesinde proje geliştirme süreci devam etmektedir.
 Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047078


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RHEAG 1,98 2.201.865 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.209.356 % 10,00  
ALKA 43,34 47.146.034 % 10,00  
VAKKO 18,37 49.292.732 % 10,00  
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Çeyrek 1.598 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 -0,04  
Gümüş Gr. 10,60 10,61 0,02  
B. Petrol 107 107 -0,45  
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