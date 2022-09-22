***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 22:03
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Emlak Yönetim Hizm. Ve Tic. A.Ş tarafından 22.09.2022 tarihinde (bugün) düzenlenen "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Satışa Sunulan Taşınmazların Açık Artırma ile Satış" müzayedesine katılmış olup, İzmir ili Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi 4539 Ada 4 nolu parselde yer alan 3.607 m2 büyüklüğündeki arsa için 80.200.000 TL ile en yüksek teklifi verilmiştir. Söz konusu süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064768
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3135
18:0518,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05986,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 986,10
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3390
|18,3491
|% 0,12
|
|Euro
|18,0468
|18,1404
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,5791
|20,6823
|% -0,08
|
|Frank
|18,6960
|18,8086
|% -1,03
|
|Riyal
|4,8600
|4,8844
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,11
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.657
|6.764
|-32,00
|
|Yarım
|3.244
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,03
|
|B. Petrol
|90,28
|90,28
|0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem