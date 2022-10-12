***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 12:19
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent) Sözleşmesi'ne göre 3.111.000.000,00-TL olan Satış Toplam Geliri Ek-2 No.lu Protokol ile 3.913.354.503,00-TL'ye yükselmiştir.
Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.244.400.000,00-TL'den 1.565.341.801,20 TL'ye, DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Yüklenici Payı Toplam Geliri 1.866.600.000,00 TL'den 2.348.012.701,80 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071093
BIST
13:373.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -11,05
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:3718,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:3718,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:37997,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,80
|Açılış
|: 997,75
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:37
|USAK
|3,74
|73.363.287
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.221.338
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|565.436.746
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|899.651.337
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.120.038
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.120.038
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,09
|28.289.397
|% -5,54
|
|RODRG
|31,94
|3.402.033
|% -4,66
|
|KTSKR
|38,06
|290.420.624
|% -4,61
|
|THYAO
|85,65
|3.470.547.651
|% 1,36
|
|ASELS
|32,52
|1.635.875.253
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,36
|1.353.533.836
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.291.771.742
|% 0,24
|
|SASA
|82,85
|1.287.395.361
|% -2,64
|
|EKGYO
|4,26
|793.194.349
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.353.533.836
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,33
|1.291.771.742
|% 0,24
|
|AKFGY
|4,00
|400.453.991
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,01
|1.042.539.678
|% -0,38
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5918
|% 0,04
|
|Euro
|18,0489
|18,0581
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,5244
|20,6273
|% 0,94
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|