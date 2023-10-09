***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 11:22
***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile imzalamış olduğu "İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşmesi" (Nişantaşı Koru) kapsamında geliştirmekte olduğumuz projenin yer aldığı 405 ada 112 nolu parselde bulunan 35 adet ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 06.10.2023 tarihinde alınmış olup, proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 196 adet olmuştur.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202085
BIST
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13:368.355
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
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|Açılış
|: 8.301
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|: 8.465
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8.270
En Yüksek
8.384
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En Yüksek
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|: 0,47%
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|Açılış
|: 27,7500
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler13:34
|DMRGD
|19,91
|22.912.030
|% 10,00
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|BFREN
|10.854,30
|410.489.027
|% 10,00
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|IDEAS
|82,55
|65.551.422
|% 9,99
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|SDTTR
|400,10
|367.904.764
|% 9,98
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|PAPIL
|35,52
|87.541.342
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
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|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,80
|458.131.807
|% -7,42
|
|ASELS
|42,86
|5.138.415.429
|% 4,74
|
|THYAO
|231,90
|3.471.463.015
|% -2,73
|
|TUPRS
|149,10
|3.350.655.631
|% 0,95
|
|PETKM
|23,90
|2.795.510.655
|% 3,46
|
|EREGL
|44,38
|2.421.567.630
|% -1,25
|
|ZOREN
|6,50
|2.020.911.998
|% -4,83
|
|EKGYO
|8,50
|1.485.809.390
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,34
|217.462.193
|% -2,90
|
|SKBNK
|7,03
|848.192.827
|% 1,44
|
|PETKM
|23,90
|2.795.510.655
|% 3,46
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,6981
|27,7040
|% 0,46
|
|Euro
|29,1816
|29,1974
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6187
|33,7873
|% -0,09
|
|Frank
|30,3046
|30,4872
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3631
|7,4000
|% 0,43
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,29
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,55
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
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|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
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|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,04
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|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
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|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
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