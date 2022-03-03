***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAPGM*** DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.11.2021 tarih 2021/13 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Parmakçı, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tarık Sönmez,Denetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Parmakçı, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Serencam,Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Parmakçı, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Aydın ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Hakan Üşar getirilmiştir.Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007027BIST