***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
27.08.2021 14:38
***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DARDL
İlgili Şirket Ünvanı DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 53.281.753
Ulaşılacak Sermaye (TL) 586.099.283
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 532.817.530
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
DARDL, TRADARDL91A3 2.429.748,29
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 31.08.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 01.09.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TR-DARDL.pdf
EK: 2 ENG-DARDL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960771
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,3618
En Düşük
8,3425
18:059,8708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8872
En Düşük
9,8474
18:05488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,00
|Açılış
|: 488,20
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
488,46
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3496
|8,3609
|% 0,21
|
|Euro
|9,8613
|9,8708
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,4541
|11,5115
|% 0,01
|
|Frank
|9,1273
|9,1823
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2195
|2,2306
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,17
|
|Altın Gr.
|488
|488
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT