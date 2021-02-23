***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.02.2021 09:12
***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan, gören Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL.E) payları 23/02/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911562
BIST
10:271.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:277,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:278,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:27409,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,61
|Açılış
|: 409,84
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KRGYO
|7,71
|18.086.836
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.352.499
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|MEGAP
|9,13
|22.613.910
|% -8,43
|
|MEGAP
|9,13
|22.613.910
|% -8,43
|
|SASA
|37,22
|371.385.091
|% -7,73
|
|SASA
|37,22
|371.385.091
|% -7,73
|
|KOZAL
|139,80
|250.217.343
|% 0,94
|
|THYAO
|12,64
|181.001.592
|% 0,00
|
|OTKAR
|411,00
|173.080.046
|% 4,69
|
|SISE
|7,48
|133.685.646
|% 0,27
|
|ODAS
|4,09
|118.605.819
|% -0,73
|
|VAKBN
|4,56
|126.157.036
|% -0,22
|
|TSKB
|1,79
|39.143.479
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,47
|29.193.556
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,32
|25.210.460
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0213
|7,0253
|% 0,06
|
|Euro
|8,5497
|8,5559
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,8796
|9,9291
|% 0,43
|
|Frank
|7,8335
|7,8807
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,37
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|