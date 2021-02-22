***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
22.02.2021 17:30
***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Dardanel payları, 23.02.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır.
BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 53.281.753, fiili dolaşımdaki pay oranı %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
DARDANEL XUTUM 23/02/2021
DARDANEL XTUMY 23/02/2021
DARDANEL XUSIN 23/02/2021
DARDANEL XGIDA 23/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911431
BIST
17:591.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,09
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:597,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0748
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:598,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1134
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:59410,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 10,19
|Açılış
|: 410,20
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|12,76
|30.232.126
|% 10,00
|
|FROTO
|211,20
|751.169.372
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|207.555.951
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|65.404.709
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.238.229
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.473.786
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|37.410.782
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,70
|2.233.377.744
|% -4,28
|
|SASA
|40,34
|2.228.238.229
|% -10,00
|
|THYAO
|12,57
|1.875.564.031
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.658.109
|% -4,58
|
|KARSN
|5,57
|1.509.563.243
|% 6,91
|
|VAKBN
|4,58
|1.715.658.109
|% -4,58
|
|TSKB
|1,79
|612.054.473
|% 2,87
|
|KARSN
|5,57
|1.509.563.243
|% 6,91
|
|EKGYO
|2,42
|559.491.558
|% -0,82
|
|ODAS
|4,11
|872.898.102
|% 2,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0523
|7,0563
|% 1,07
|
|Euro
|8,5744
|8,5788
|% 1,36
|
|Sterlin
|9,8857
|9,9353
|% 1,41
|
|Frank
|7,8492
|7,8965
|% 1,23
|
|Riyal
|1,8765
|1,8859
|% 1,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|24,14
|
|Altın Gr.
|410
|410
|9,61
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,18
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|1,36
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem