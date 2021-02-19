***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
19.02.2021 18:30
***DARDL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 23/02/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Söz konusu şirket payları 23/02/2021 tarihinde 22/02/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. DARDL Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 23/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911138
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59398,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,04
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9567
|6,9611
|% -0,05
|
|Euro
|8,4409
|8,4474
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7270
|9,7758
|% 0,13
|
|Frank
|7,7469
|7,7936
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% -0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,09
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem