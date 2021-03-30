***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 14:19
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921780
BIST
15:501.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:508,2656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:509,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0431
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:50448,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,05
|Açılış
|: 448,89
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
447,41
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ALCAR
|375,10
|113.102.447
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.119.999
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|10.590.046
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.294.251
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|70.629.921
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|18.513.910
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|38.335.500
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|196,40
|1.172.055.040
|% 6,16
|
|GARAN
|6,83
|1.153.006.455
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,92
|734.596.281
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,93
|685.440.982
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,44
|675.839.940
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,92
|734.596.281
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|326.817.573
|% 3,36
|
|GARAN
|6,83
|1.153.006.455
|% -0,87
|
|IHLGM
|1,13
|165.077.637
|% -0,88
|
|TSKB
|1,36
|159.421.908
|% -1,45
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2585
|8,2656
|% 0,81
|
|Euro
|9,6924
|9,7108
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,3733
|11,4303
|% 1,19
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 1,33
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|-29,77
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|18,00
|
|Tam
|2.966
|3.043
|6,38
|
|Yarım
|1.433
|1.472
|3,09
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,70
|