***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 10:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938593
BIST
11:241.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:248,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0665
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:2410,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0653
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:24520,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,97
|Açılış
|: 520,22
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:24
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.028.282
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,32
|11.838.707
|% 9,30
|
|TUCLK
|11,46
|45.658.287
|% 6,90
|
|SRVGY
|88,00
|13.697.001
|% 6,54
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.083.512
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.025.330
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|475.097.863
|% -0,92
|
|GARAN
|8,00
|468.125.417
|% 0,50
|
|EREGL
|19,15
|340.535.728
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,15
|276.904.443
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,50
|241.223.267
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,15
|276.904.443
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.960.066
|% -1,06
|
|GARAN
|8,00
|468.125.417
|% 0,50
|
|THYAO
|12,93
|475.097.863
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,53
|117.796.874
|% -0,84
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5623
|8,5647
|% 0,78
|
|Euro
|10,4373
|10,4539
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,1102
|12,1710
|% 0,64
|
|Frank
|9,4901
|9,5472
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2737
|2,2851
|% 0,64
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,75
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,86
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|69,26
|69,26
|0,06
|