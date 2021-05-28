***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 11:22
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938632
BIST
11:131.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:138,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1310,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0540
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:13521,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,76
|Açılış
|: 521,01
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:13
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|28.191.003
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,30
|11.728.747
|% 9,21
|
|TUCLK
|11,41
|44.777.111
|% 6,44
|
|SRVGY
|87,70
|12.891.336
|% 6,17
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.037.334
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.870.092
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,90
|452.323.232
|% -1,15
|
|GARAN
|7,99
|446.994.353
|% 0,38
|
|EREGL
|19,09
|330.812.523
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,15
|276.230.336
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,10
|226.439.952
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,15
|276.230.336
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|174.526.227
|% -1,06
|
|GARAN
|7,99
|446.994.353
|% 0,38
|
|THYAO
|12,90
|452.323.232
|% -1,15
|
|VAKBN
|3,53
|115.123.352
|% -0,84
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5564
|8,5584
|% 0,71
|
|Euro
|10,4317
|10,4426
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,1240
|12,1848
|% 0,76
|
|Frank
|9,5025
|9,5598
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2775
|2,2889
|% 0,81
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,20
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|