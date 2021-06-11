***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:12
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941913
BIST
10:361.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:368,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1006
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3260
10:3610,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1232
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:36511,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,38
|Açılış
|: 511,10
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:36
|OYYAT
|22,54
|141.270.508
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|GSDDE
|7,16
|40.735.812
|% 6,71
|
|LUKSK
|53,20
|3.017.037
|% 6,70
|
|LINK
|34,26
|5.856.864
|% 5,68
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|14.940.272
|% -9,97
|
|SKTAS
|4,47
|8.894.919
|% -7,84
|
|TKURU
|162,10
|2.021.807
|% -7,48
|
|EPLAS
|25,70
|7.988.660
|% -6,55
|
|GARAN
|8,52
|358.485.549
|% 0,47
|
|THYAO
|14,53
|247.217.964
|% 0,69
|
|FENER
|36,88
|222.771.525
|% 0,93
|
|TUPRS
|105,10
|209.661.620
|% 1,94
|
|ASELS
|15,88
|186.158.869
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,19
|142.420.446
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,30
|122.261.981
|% 0,44
|
|ZRGYO
|1,63
|78.294.666
|% 0,62
|
|GARAN
|8,52
|358.485.549
|% 0,47
|
|TSKB
|1,42
|50.696.746
|% 1,43
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3257
|8,3273
|% -1,19
|
|Euro
|10,1483
|10,1544
|% -1,20
|
|Sterlin
|11,8102
|11,8695
|% -0,86
|
|Frank
|9,3159
|9,3720
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2226
|2,2338
|% -0,80
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,16
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,25
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,08
|