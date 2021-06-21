***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 14:17
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943349
BIST
15:411.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:418,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:4110,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0794
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:41501,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,69
|Açılış
|: 501,37
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OZBAL
|10,12
|7.764.135
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.845
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.819.672
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,54
|124.649.781
|% 9,15
|
|METUR
|6,39
|63.621.061
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.297.568
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.131.593.289
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|552.852.004
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,11
|494.889.546
|% 2,43
|
|EREGL
|18,04
|422.478.533
|% 1,41
|
|KRDMD
|6,79
|412.635.648
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|494.889.546
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,14
|264.497.606
|% -0,47
|
|THYAO
|14,52
|1.131.593.289
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|552.852.004
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.702.073
|% -1,53
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7782
|8,7794
|% 0,48
|
|Euro
|10,4427
|10,4472
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1442
|12,2051
|% 0,96
|
|Frank
|9,4945
|9,5517
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3348
|2,3465
|% 0,52
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,08
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.308
|3.392
|30,85
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|14,93
|
|Çeyrek
|802
|820
|7,46
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,07
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-0,09
|