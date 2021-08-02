***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 10:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954049
BIST
10:081.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.398
10:088,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4270
10:0810,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
10,0068
10:08491,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 491,34
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
490,82
BIST En Aktif Hisseler10:08
|KTSKR
|24,22
|17.269.117
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|EMKEL
|2,87
|7.087.927
|% 5,90
|
|SELVA
|8,65
|6.022.462
|% 5,88
|
|CEOEM
|9,20
|8.294.353
|% 5,75
|
|MEDTR
|33,36
|109.006
|% -4,90
|
|VKING
|5,70
|772.318
|% -4,36
|
|HURGZ
|1,60
|3.957.180
|% -4,19
|
|DARDL
|13,77
|158.927
|% -3,97
|
|KARSN
|4,42
|76.185.582
|% -3,28
|
|KARSN
|4,42
|76.185.582
|% -3,28
|
|EKGYO
|1,82
|41.363.508
|% 0,00
|
|GARAN
|8,57
|35.301.308
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,41
|33.151.465
|% 0,84
|
|ASELS
|15,65
|28.292.350
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,82
|41.363.508
|% 0,00
|
|KARSN
|4,42
|76.185.582
|% -3,28
|
|CEMAS
|1,35
|20.532.264
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,41
|33.151.465
|% 0,84
|
|ODAS
|1,31
|15.019.317
|% -1,82
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4408
|8,4460
|% 0,09
|
|Euro
|10,0317
|10,0393
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7322
|11,7911
|% 0,31
|
|Frank
|9,3000
|9,3560
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% 0,16
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,32
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,00
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,74
|