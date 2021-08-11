***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 16:53
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957302
BIST
16:561.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -18,33
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:568,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0626
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:5610,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0956
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:56483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,34
|Açılış
|: 484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MARKA
|5,06
|3.118.640
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.312.723
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.719.199
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|251.811.576
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.591.682
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.189
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KTSKR
|39,26
|87.253.692
|% -8,40
|
|KRDMD
|8,07
|1.816.916.575
|% 0,75
|
|GARAN
|9,12
|1.189.980.879
|% 0,11
|
|SISE
|8,36
|1.035.011.105
|% -0,36
|
|EREGL
|19,37
|948.034.466
|% -1,73
|
|GENIL
|16,48
|895.793.484
|% 4,77
|
|KRDMD
|8,07
|1.816.916.575
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,43
|389.697.703
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|1.189.980.879
|% 0,11
|
|SISE
|8,36
|1.035.011.105
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,83
|192.854.641
|% -1,08
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6577
|8,6612
|% 0,73
|
|Euro
|10,1377
|10,1893
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,9495
|12,0094
|% 0,84
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2989
|2,3105
|% 0,68
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|13,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|50,16
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|24,27
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,13
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,06
|
|B. Petrol
|69,85
|69,85
|-0,78
|
Seans Raporu
16:56
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-
17:06IHGZT
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 123, 462 adet işlem
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17:02QUAGR
Yüzde -51.07 oranında düşüşle 13.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 314 adet işlem
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17:01KRSTL
Yüzde -24.58 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 110, 629 adet işlem
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17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, GUBRF
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17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, KRDMD, SISE