***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:00
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957500
BIST
11:591.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:598,5743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0506
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:5910,0864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0519
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0648
11:59483,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,92
|Açılış
|: 483,83
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,90
BIST En Aktif Hisseler11:59
|MARKA
|5,56
|3.107.050
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.243.017
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.870.153
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.886.272
|% -9,92
|
|FADE
|8,70
|56.849.225
|% -9,56
|
|EDATA
|14,49
|11.906.252
|% -8,00
|
|RODRG
|15,24
|2.572.724
|% -5,11
|
|IDEAS
|50,35
|1.638.801
|% -5,00
|
|TUPRS
|98,15
|621.187.989
|% 1,71
|
|GARAN
|9,11
|449.438.616
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,99
|423.181.864
|% 1,40
|
|EREGL
|19,46
|348.957.562
|% 2,05
|
|PETKM
|5,93
|304.256.607
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,46
|172.501.812
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,99
|423.181.864
|% 1,40
|
|PETKM
|5,93
|304.256.607
|% 2,77
|
|GARAN
|9,11
|449.438.616
|% 1,79
|
|DAGI
|4,51
|163.550.553
|% -4,25
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5710
|8,5743
|% -0,59
|
|Euro
|10,0806
|10,0864
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,8419
|11,9013
|% -0,67
|
|Frank
|9,2615
|9,3173
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2778
|2,2893
|% -0,65
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,91
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-9,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,26
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,72
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,15
|