***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 10:05
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958541
BIST
13:011.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:018,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
13:019,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0682
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
13:01484,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,46
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:01
|IZFAS
|7,50
|5.178.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|PENTA
|78,70
|30.091.834
|% 9,53
|
|ADESE
|1,39
|18.861.632
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,88
|128.434.659
|% 7,48
|
|IDEAS
|41,32
|1.682.137
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.197.545
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,84
|8.777.263
|% -6,89
|
|YUNSA
|11,10
|6.209.181
|% -4,56
|
|GENIL
|16,17
|264.571.981
|% 1,89
|
|KOZAL
|104,90
|164.807.317
|% -0,38
|
|KZBGY
|19,27
|160.661.887
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,52
|131.433.857
|% -0,79
|
|VBTYZ
|25,88
|128.434.659
|% 7,48
|
|MRGYO
|1,10
|66.612.949
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|44.121.282
|% -0,72
|
|CEMAS
|1,28
|32.477.461
|% 0,00
|
|BOBET
|4,78
|116.683.940
|% -0,21
|
|TRGYO
|3,83
|80.214.185
|% -2,05
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3965
|8,3988
|% -0,65
|
|Euro
|9,8955
|9,9004
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,5499
|11,6078
|% -1,01
|
|Frank
|9,1739
|9,2292
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,73
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,84
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.271
|-4,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,50
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,21
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-0,20
|